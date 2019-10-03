Оренбург, , 10:25 — REGNUM Оренбургская область заинтересована в укреплении экономических связей с регионами Узбекистана и реализации в регионе совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил губернатор Оренбуржья Денис Паслер 2 октября на встрече с членами делегации Наманганской области Узбекистана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Денис Паслер отметил важность двустороннего сотрудничества Оренбургской и Наманганской областей для обоих регионов.

«Взаимовыгодное сотрудничество приобретает особое значение в преддверии II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который планируется к проведению в Москве в конце октября», — сказал оренбургский губернатор.

По данным минэкономразвития Оренбургской области, Узбекистан является одним из значимых внешнеторговых партнеров Оренбуржья, на долю которого по итогам 2018 года приходится 8,1% оборота. В 2018 году внешнеторговый оборот Оренбургской области с Узбекистаном увеличился по сравнению с 2017 годом на 32,4% и составил 278,3 млн долларов США. При этом рост экспорта составил 45,4% (198,1 млн долларов США), импорт возрос на 8,4%. Основой экспорта Оренбуржья являются полезные ископаемые и продукция промышленного производства.

Одной из динамично развивающихся статей экспорта из Оренбургской области в Узбекистан является сельскохозяйственная продукция.

«Актуальным направлением развития российско-узбекского сотрудничества является инвестиционная сфера. В настоящее время на территории Оренбургской области зарегистрировано 19 предприятий с участием узбекских партнеров. Наша задача — привлечь максимальное количество новых инвесторов, в том числе из Узбекистана, и обеспечить им комфортную работу», — сказала и.о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Струнцова.

Иностранная делегация в свою очередь проявила особый интерес к проекту строительства в Оренбуржье логистического комплекса, который стал бы хорошим подспорьем среднеазиатским предпринимателям в поставке плодоовощной продукции на территорию России.