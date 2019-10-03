Кызыл, , 10:18 — REGNUM Власти Тувы и Томской области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном и ином сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно документу, два региона будут укреплять и развивать сотрудничество в различных областях культуры. В частности, будут проводиться обменные гастроли театрально-концертных коллективов, обмен музейными и книжными выставками и проектами, фестивали, конкурсы, творческие встречи и иные культурные мероприятия.

«На срок с 2019 по 2023 годы протоколом запланированы: активный обмен информацией между регионами о наиболее значимых культурных событиях международного и межрегионального уровня, проводимых в Томской области и Туве; содействие в организации гастролей профессиональных творческих коллективов», — отметили в правительстве.

Кроме того, в рамках соглашения режиссеры, художники, операторы и другие сотрудники организаций культуры Тувы могут проходит стажировку в учреждениях культуры Томской области.

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