Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента территориальных органов исполнительной власти Евгений Стружак может получить ранг министр московского правительства. Об этом 3 октября пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию источников в мэрии столицы.

Москва, , 10:13 — REGNUM Издание отмечает ключевую роль чиновника на состоявшихся в сентябре выборах в Московскую городскую думу.

Во время перестановки Стружак может сохранить за собой руководство департаментом. По другой информации, может перейти в социальный блок правительства Москвы, которым руководит вице-мэр Анастасия Ракова.

Евгений Стружак родился в Тюменской области, работал в аппарате губернатора. С 2013 года трудится в мэрии Москвы.