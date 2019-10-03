Минск, , 10:19 — REGNUM Поздравление с Днем германского единства 3 октября отправил президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что объединение Германии в 1990 году повлияло на формирование всего европейского региона. Он также подчеркнул, что ФРГ и Белоруссия являются надежными партнерами и разделяют общие ценности.

Напомним, что День германского единства отмечается в ФРГ с 1954 года. Изначально он был посвящен выступлениям немецких рабочих в Восточной Германии против правительства ГДР 17 июня 1953 года. После объединения двух разделенных территорий в 1990 году дата была перенесена на 3 октября.