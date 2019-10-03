Ашхабад, , 10:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил главу Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с 28-й годовщиной независимости республики, сообщает агентство Orient.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон надеется на расширение культурных, образовательных и экономических связей между двумя странами. Трамп также добавил, что ценит двусторонние отношения и надеется на продолжение успешного партнерства в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял военный парад в Ашхабаде в честь Дня независимости республики.

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