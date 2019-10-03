* запрещённая в России организация

Исламабад, , 10:14 — REGNUM Высокопоставленные главари движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел страны Шахом Мехмудом Куреши, об этом 3 октября сообщает Al Arabia.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Целью переговоров является стремление прекратить военное противостояние в Афганистане, продолжающееся долгие годы.

Делегация террористов уже прибыла в Исламабад, здесь же присутствует специальный посланник США по переговорам с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Залмай Халилзад.

Напомним, Пакистан играет активную роль в урегулировании указанного конфликта, его влияние особенно возросло с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил переговоры провалившимися.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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