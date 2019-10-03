Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Высшим чиновникам США, а также их родственникам хотят запретить вести бизнес на Украине. С такой инициативой выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди, сообщило 1 октября издание The Hill.

Предложенный им законопроект запрещает членам Конгресса, министрам, вице-президенту, президенту, а также членам их семей «работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директоров в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций любых предприятий, ведущих бизнес на Украине или с Украиной».

Кеннеди рассказал, что украинское правительство «исторически коррумпировано», поэтому высшие чиновники США «не должны быть причастны к этому поведению».

«Лучший способ противостоять искушению — это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жёсткие законы», — добавил он.

Сенатор намерен подать законопроект на рассмотрение Конгресса после 14 октября.

Напомним, в 2016 году вице-президент США Джозеф Байден добился отставки генерального прокурора Украины. По некоторым данным, поводом послужило расследование против украинской компании Burisma, в которой работал сын политика Хантер Байден.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал коррупцию на Украине «поразительной». При президенте Петре Порошенко Украина была одной из самых коррумпированных стран мира, считает американский лидер.

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