Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Сотрудничество Москвы и Вашингтона в период Второй мировой войны дало бесценный опыт, который востребован в условиях нынешних вызовов и угроз. Об этом говорится в приветствии российского посла в США Анатолия Антонова, прозвучавшем перед показом фильма «Обыкновенный фашизм» в клубе российского посольства.

Документальную картину Михаила Ромма 2 октября показали американским студентам. Антонов напомнил, что Советский Союз остановил нацистскую военную машину ценой жизней почти 27 млн человек. Однако сейчас всё чаще наблюдаются попытки переписать историю и уменьшить значение СССР для победы над фашизмом.

Посол призвал помнить о союзничестве СССР и США в годы войны. Бесценный опыт российско-американского единения крайне нужен и сегодня, когда мир вновь стоит перед вызовами и угрозами, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и США на сегодняшний день весьма сложные, так, Вашингтон постоянно вводит против Москвы новые санкции. Вместе с тем президент США Дональд Трамп время от времени призывает «поладить» с Россией. Подобное заявление он сделал 2 октября, отметив, что наладить отношения с Москвой было бы «разумно».

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