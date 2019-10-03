Бишкек, , 09:55 — REGNUM Сотрудник аппарата правительства Киргизии Егор Скобеев переведен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности, сообщает 3 октября издание 24. kg со ссылкой на адвоката Башира Заидова.

По его словам, Скобеева планировали госпитализировать в клиническую больницу управления президента, но позднее перевели в СИЗО. Адвокат добавил, что меру пресечения планируется обжаловать в Бишкекском городском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Егор Скобеев был арестован по подозрению в коррупции. Он был задержан в рамках уголовного дела против бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

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