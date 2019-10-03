Минск, , 09:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует 4 октября посетить Украину с рабочим визитом, сообщает Белта.

По данным издания, белорусский лидер выступит на пленарном заседании форума, посвященного «потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей».

Читайте также: Зеленский пригласил Лукашенко совершить визит на Украину

Кроме того, Лукашенко проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, лидеры двух стран обсудят актуальное состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, поздравляя Зеленского с днём независимости Украины, Лукашенко отметил, что Минск рассчитывает на укрепление стратегического партнерства между Белоруссией и Украиной. Также он считает, что белорусский и украинский народы объединяют братские корни.

Читайте также: Лукашенко гарантировал, что поладит с Зеленским