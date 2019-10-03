Лондон, , 09:47 — REGNUM Власти Великобритании ради проекта по изучению Марса внесли изменения в закон об экспорте, который касается антироссийских санкций, сообщает 3 октября RT.

Отмечается, что речь идет о продаже, импорте и поставке в Россию ряда веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах, заправки определенных спутников либо же для проведения испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Однако продажа этих веществ может быть осуществлена только при условии предварительного согласования в соответствии со статьёй постановления о санкциях в отношении России, уточняется в документе.

Напомним, миссия «ЭкзоМарс-2020» — второй этап крупнейшего совместного проекта госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Она рассчитана на исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса, в том числе на поиск следов жизни на Красной планете. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года.

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