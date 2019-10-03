Киншаса, , 09:50 — REGNUM Компании в США теперь должны будут доказать, что золото, импортируемое ими из Демократической Республики Конго (ДР Конго), не добывалось с использованием принудительного труда. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Раб Цитата из к/ф «Амистад» реж Стивен Спилберг. 1997. США

По оценкам властей, каждый год из ДР Конго контрабандой вывозится огромное количество полезных ископаемых стоимостью вплоть до 400 млн долларов США. Вырученные от подобной торговли средства зачастую переходят к вооруженным группам.

Саша Лежнев, заместитель директора проекта «The Enough Project», предвыборной группы, которая активно работает в ДР Конго, рассказал программе «BBC Newsday» о новых таможенных правилах: «теперь таможня США может задержать любую партию, тогда компании могут в течение 90 дней доказать, действительно ли золото было добыто без применения принудительного труда».

»Существует сертификационный процесс, который был организован региональным органом под названием Международная конференция по району Великих озер… и у них есть инспекторы, которые направляются к шахте, чтобы посмотреть, присутствуют ли там вооруженные группы, используют ли детский или принудительный труд», — рассказал он о том, как будут проходить проверки.

«Около 95% золотых приисков в ДР Конго принадлежат к кустарному сектору, еще не сертифицированному… именно поэтому [американское] таможенное агентство решило выпустить это постановление», — добавил Лежнев.