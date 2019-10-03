Москва, , 09:46 — REGNUM Работа Джона Хантсмана в качестве посла США в России завершена, и он вскоре покинет нашу страну. Об этом сообщили 3 октября ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По информации агентства, дипломат вылетит из Москвы уже в четверг, церемоний прощания не запланировано. Также сообщается, что скоро в Россию должен прибыть новый посол. Его имя пока неизвестно.

Напомним, Джон Хантсман возглавлял посольство США в России ровно два года, с 3 октября 2017 года. Ранее он работал послом в Сингапуре и Китае, а также с 2005 по 2009 года был губернатором штата Юта.