Горно-Алтайск, , 09:35 — REGNUM В Республике Алтай работа второй сессии новоизбранного состава регионального парламента началась со скандала. Через час после начала заседания более десяти депутатов демонстративно покинули зал.

Государственное Собрание Республики Алтай Altai-republic.ru

Как сообщают «Новости Горного Алтая», это произошло после того, как большинство парламентариев отказались принимать «гарантии тайности голосования». По словам депутата Сергея Кухтуекова, на первой сессии, когда выбирали спикера и представителя в Совете Федерации, многие депутаты фотографировали свои бюллетени и отправляли их кому-то через мессенджеры.

Чтобы исключить повторение подобного, на выборах глав комитетов заксобрания он предложил запретить фотографировать депутатов во время тайного голосования, а также не использовать прозрачную урну. Однако большинство депутатов отказались обсуждать эти предложения, что и спровоцировало демарш.

Лидер КПРФ Виктор Ромашкин пояснил, что они несогласны с тем, что все руководящие и оплачиваемые посты в парламенте намерены забрать единороссы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты избрали представителей «Единой России». Владимир Тюлентин и Татьяна Гигель были переизбраны на должности спикера парламента и представителя в Совете Федерации.

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