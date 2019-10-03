Анкара, , 09:45 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности своей страны обеспечивать патрулирование безопасной зоны в Сирии в одиночку, об этом 2 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы сделали все приготовления. В случае необходимости мы можем взять это дело в свои руки», — отметил министр во время церемонии открытия осеннего семестра в Стамбульском университете национальной обороны.

Акар подчеркнул, что Анкара считает необходимым функционирования зоны безопасности для обеспечения безопасной работы коридора для беженцев к востоку от реки Евфрат.

«Наша конечная цель избавиться от Отрядов народной самообороны в северной части Сирии», — отметил глава оборонного ведомства.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, считаются Турцией террористами. Анкара обвиняет повстанцев в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана, вклад курдов в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) турецкой стороной отрицается.

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