Вашингтон, , 09:54 — REGNUM В расшифровке телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может отсутствовать 20-минутный фрагмент, заявил независимый сенатор Ангус Кинг, сообщило 2 октября издание Newsweek.

Дональд Трамп говорит по телефону Twoeggz.com

Политик отметил, что разговор двух президентов официально длился около 30 минут, а зачитывание стенограммы занимает гораздо меньше времени.

«У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает», — рассказал он.

Кинг добавил, что какое-то время могла занять работа переводчиков, если они использовались при разговоре, но всё же существенный временной разрыв в разговоре может стать поводом для расследования.

Напомним, представители Демократической партии США в Конгрессе намерены в принудительном порядке получить документы, касающиеся возможного давления Трампа на Украину.

Читайте также: Демократы намерены официально получить записи о давлении Трампа на Украину