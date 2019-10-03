Каракас, , 09:31 — REGNUM Подписание ряда российско-венесуэльских соглашений в экономике, энергетике и области технологий ожидается во время визита в Каракас вице-премьера РФ Юрия Борисова. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает телеканал Venezolana de Televisión.

Он уточнил, что 4 и 5 октября запланирована встреча межправительственной комиссии России и Венесуэлы. Цель переговоров — заключение соглашений в экономической, энергетической, технологической и финансовой сферах.

Читайте также: Мадуро намерен совершить визит в КНДР

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре венесуэльский лидер совершил визит в Москву, где состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, главы государств обсуждали военно-техническое сотрудничество. Комментируя эту встречу, Мадуро назвал Россию «одной из великих держав 21 века».

Подробнее: Президент Венесуэлы: Россия — одна из великих держав 21 века