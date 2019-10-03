Брюссель, , 09:23 — REGNUM Развитие сотрудничества Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО и Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана обсудили постоянный представитель республики при альянсе Дильёр Хакимов и генеральный секретарь ассамблеи Дэвид Хоббс в Брюсселе. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во время встречи стороны договорились организовать взаимные визиты представителей узбекистанского парламента и ПА НАТО в 2020 году для обсуждения вопросов сотрудничества. В рамках визитов стороны обменяются взглядами по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Туркестана объявило о своем закрытии. Офис альянса был открыт в мае 2014 года.

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