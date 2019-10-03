Москва, , 09:19 — REGNUM Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер в начале октября планирует посетить в Россию, об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Отмечается, что в России Маурер примет участие в Семинаре по международным правилам, регулирующим военные операции, который пройдет в парке «Патриот» с 7 по 11 октября.

Поездку в Россию Петер Маурер рассматривает также как возможность «обсудить с представителями российских ведомств вопросы двустороннего сотрудничества».

Напомним, Международный Комитет Красного Креста — независимая частная организация, созданная по инициативе жителя Швейцарии Анри Дюнана в 1859 году. Ее целью является оказание гуманитарной помощи жителям разных стран мира, пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

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