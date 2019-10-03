Париж, , 09:21 — REGNUM Представители Британии и Франции положительно отреагировали на подписание Украиной так называемой «формулы Штайнмайера». Соответствующие сообщения появились на сайтах внешнеполитических ведомств этих стран.

МИД Франции опубликовал заявление, в котором назвал согласование «формулы» прогрессом в деле выполнения Украиной Минских соглашений.

«Франция приветствует эти достижения… В настоящее время сложились условия для предстоящего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в направлении прочного урегулирования конфликта в Украине», — сказано в сообщении.

На сайте МИД Великобритании опубликовано заявление государственного министра Великобритании по вопросам Европы и США Кристофера Пинчера, в котором он назвал подписание «формулы Штайнмайера» «обнадёживающим шагом». Чиновник также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует «явную приверженность поиску дипломатического решения».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Украине и компромиссом по отношению к тексту Минских соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее во многих крупных городах Украины прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера», которую протестующие считают формулой «капитуляции Украины».

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