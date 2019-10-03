Париж, , 09:16 — REGNUM Около 25 000 жителей Франции, проживающих в Булонь-сюр-Мер, будут лишены возможности покинуть свои дома в воскресенье, 6 октября, из-за того, что саперы обезвредят американскую бомбу времен Второй мировой войны весом 250 кг, сообщает Le Figaro.

Во Франции обезвредят бомбу, содержащую 145 кг взрывчатого вещества, которая была найдена рыбаком в конце прошлой недели.

«На побережье Па-де-Кале мы находим боеприпасы один или два раза в неделю. Особенность и, следовательно, трудность этого случая заключаются в том, что бомба находится в агломерации, а заряд взрывчатого вещества все еще присутствует и система зажигания не нейтрализована. Команда специалистов должна вмешаться, чтобы попытаться нейтрализовать чувствительную часть, а затем отбуксировать бомбу, чтобы взорвать ее в море», — заявил Ян Джеффрой, глава группы по разминированию.

Заместитель префекта Булонь-сюр-Мер Жан-Филипп Веннин отметил, что около 600 жителей, расположенных в радиусе 250 метров, будут эвакуированы. Будет задействованы до 400 солдат, полицейских, жандармов и пожарных. Ограничат автомобильные, морские, воздушные и железнодорожные перевозки в течение всего периода.

«С 11:00 никто не сможет войти в зону. Дроны позаботятся о том, чтобы режим соблюдался», — заявил зампрефекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Щецинском заливе были обнаружены неразорвавшиеся британские авиабомбы времён Второй мировой войны.

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