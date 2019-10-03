Монровия, , 09:15 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа отклонил международные призывы к созданию Специального суда по расследованию убийств более 250 000 человек во время гражданской войны в западноафриканской стране. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Президент Веа сообщил об этом по возвращении с Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке. Под одобрительные критики встречавших его сторонников, бывший футболист Веа заявил, что его основная задача — восстановление экономики наряду с другими важными вопросами.

Веа также подчеркнул, что не понимает источник требований активистов, так как с момента вступления на президентский пост он не делал обещаний по поводу создания подобного суда.

По информации радиостанции, позиция президента Либерии по данному вопросу разочаровала правозащитников, которые возлагали на него огромные надежды по созданию Специального суда.

Президент Джордж Веа — второй демократически избранный президент Либерии после окончания длительной гражданской войны, продолжавшейся с 1989 по 1997 год, отмечают журналисты.