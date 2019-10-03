Рим, , 09:12 — REGNUM Посольство КНР в Италии выразило свой протест по поводу «порочащих страну» обвинений, которые ранее озвучил на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в Риме госсекретарь США Майк Помпео. Об этом 2 октября сообщает агентство ANSA.

«Госсекретарь США Помпео несколько раз обвинял Китай, нарочно пороча репутацию страны. Посольство Китая в Италии решительно отвергает все обвинения (Помпео) и подтверждает желание развивать всестороннее стратегическое партнерство с Италией», — говорится в заявлении китайского посольства.

Также в нем отмечается, что технология систем связи 5G не может нарушить суверенитет и подвергнуть угрозе безопасность какой-либо страны.

Кроме этого, в заявлении уточняется, что китайские представители коммуникационного сектора сотрудничают с Италией с уважением законов этой страны и интересов её граждан.

Отметим, ранее, 2 октября, госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с главой МИД Италии заявил о «хищническом» подходе Китая к торговле и инвестициям и о том, что Китай вследствие этого представляет угрозу как для США, так и для Италии. Также он рассказал об угрозе для итальянской безопасности от развития технологии связи 5G совместно с КНР.