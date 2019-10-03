Вашингтон, , 09:16 — REGNUM В течение последних нескольких десятилетий внешняя политика США представляла собой непрерывную «череду смертельных глупостей», заявил публицист, журналист-исследователь Джеймс Бовард в статье для издания The American Conservative.

«В течение последних 20 лет внешняя политика США была связана с постоянной ложью и неоправданными убийствами, начиная с бомбардировок Югославии в 1999 году и вторжения в Ирак в 2003 году и заканчивая сменой ливийского режима в 2011 году и той ролью, которую США сыграли в кровавой сирийской войне, начиная с 2012 года», — заявил Бовард.

В своей статье Бовард сослался на новую книгу Теда Карпентера «Доверчивая сверхдержава: как США поддерживали фальшивые иностранные демократические движения», указав, что на протяжении десятилетий Вашингтон поддерживал силы, которые не имели ничего общего с демократическими ценностями.

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