Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Реальная цель, которую преследует премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, заключается в победе на досрочных всеобщих выборах, а не в Брексите, заявил британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в статье для издания The Foreign Policy.

Мэтьюз отметил, что предложенную Джонсоном сделку по Брекситу тут же высмеяли как в Брюсселе, так и в Белфасте, стало ясно, что Джонсон играет в политическую игру, которая сосредоточена на чём-то совершенно ином.

«Премьер-министр Великобритании и его союзники-консерваторы сохраняют осторожный оптимизм в отношении того, что, даже если их планы в отношении Брексита будут отвергнуты, их стратегия «Брексит любой ценой» позволит им завоевать достойную позицию для завоевания победы на выборах, несмотря на практически неизбежный перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза», — заявил Мэтьюз.

По словам британского журналиста, настоящей целью Джонсона, по-видимому, являются досрочные всеобщие выборы, которые политические партии планируют провести сразу после 31 октября — окончательного срока выхода Великобритании из состава ЕС.

Напомним, в мае 2019 года на парламентских выборах ЕС Консервативная партия проиграла «Партии Брексита», заняв унизительное для консерваторов пятое место. С тех пор британские консерваторы сосредоточили своё внимание на том, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников «Партии Брексита», пообещавшей своим избирателям вывести Великобританию из ЕС без каких-либо соглашений.

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