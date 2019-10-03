Вашингтон, 3 октября 2019, 09:20 — REGNUM Реальная цель, которую преследует премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, заключается в победе на досрочных всеобщих выборах, а не в Брексите, заявил британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в статье для издания The Foreign Policy.
Мэтьюз отметил, что предложенную Джонсоном сделку по Брекситу тут же высмеяли как в Брюсселе, так и в Белфасте, стало ясно, что Джонсон играет в политическую игру, которая сосредоточена на чём-то совершенно ином.
По словам британского журналиста, настоящей целью Джонсона, по-видимому, являются досрочные всеобщие выборы, которые политические партии планируют провести сразу после 31 октября — окончательного срока выхода Великобритании из состава ЕС.
Напомним, в мае 2019 года на парламентских выборах ЕС Консервативная партия проиграла «Партии Брексита», заняв унизительное для консерваторов пятое место. С тех пор британские консерваторы сосредоточили своё внимание на том, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников «Партии Брексита», пообещавшей своим избирателям вывести Великобританию из ЕС без каких-либо соглашений.
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