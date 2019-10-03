Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Ухудшение показателей промышленного производства в США может иметь разрушительные последствия для переизбрания президента страны Дональда Трампа в 2020 году, заявил журналист Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Смита, текущие экономические показатели США находятся в опасной близости к тем показателям, которые не позволили кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах 2016 года.

«Независимо от того, движутся ли США в направлении полномасштабной рецессии, на что собственно и указывают последние статистические данные, страна уже столкнулась с минирецессией, аналогичной 2015 году. Индекс производственной активности (PMI) института управления поставками (ISM) оказался даже ниже, чем в начале 2016 года», — добавил Смит.

Журналист отметил, что избиратели из колеблющихся штатов, как правило, голосуют на основе тех экономических условий, в которых они оказались, добавив, что по мере ухудшения этих условий шансы президента на переизбрание будут только снижаться.

Напомним, колеблющиеся штаты — это штаты, в которых исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу.

С января 2015 года по январь 2016 года индекс PMI снизился с 54,1 до 48 (показатели, превышающие цифру 50, говорят о росте, а ниже 50 — указывают на падение). За последние шесть месяцев индекс упал с 55,3 до 47,8. При этом индекс новых экспортных заказов упал до 41.

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