Вашингтон, 3 октября 2019, 09:11 — REGNUM Ухудшение показателей промышленного производства в США может иметь разрушительные последствия для переизбрания президента страны Дональда Трампа в 2020 году, заявил журналист Карл Смит в статье для издания Bloomberg.
По словам Смита, текущие экономические показатели США находятся в опасной близости к тем показателям, которые не позволили кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах 2016 года.
Журналист отметил, что избиратели из колеблющихся штатов, как правило, голосуют на основе тех экономических условий, в которых они оказались, добавив, что по мере ухудшения этих условий шансы президента на переизбрание будут только снижаться.
Напомним, колеблющиеся штаты — это штаты, в которых исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу.
С января 2015 года по январь 2016 года индекс PMI снизился с 54,1 до 48 (показатели, превышающие цифру 50, говорят о росте, а ниже 50 — указывают на падение). За последние шесть месяцев индекс упал с 55,3 до 47,8. При этом индекс новых экспортных заказов упал до 41.
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