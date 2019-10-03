Пекин, , 09:01 — REGNUM Делегация Северной Кореи прибыла в столицу Китая Пекин по пути на консультации с США, который предположительно пройдут в Швеции, сообщает 3 октября Yonhap.

Отмечается, что делегацию из четырех человек возглавляет глава МИД КНДР Ким Мён Гилем. Уже во второй половине дня северокорейская делегация покинет Пекин. О каких-либо запланированных встречах делегации КНДР с китайской стороной не сообщается.

Напомним, ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что начало переговоров на рабочем уровне США и Северной Кореи намечено на 5 октября.

Рабочим переговорам будет предшествовать предварительная встреча сторон, она запланирована 4 октября. Первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи выразил надежду, что переговоры ускорят развитие отношений Северной Кореи и США.

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