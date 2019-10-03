Новосибирск, , 08:58 — REGNUM В Министерстве спорта России накануне, 2 октября, прошла рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Речь шла опроведения в Новосибирске международных соревнований.

Руководитель Министерства спорта России Павел Колобков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников Министерство спорта РФ

Напомним, что в 2022 году в Новосибирске пройдёт чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году — первенство мира по хоккею.

«Мы обсудили подготовки. Сейчас мы строим в Новосибирске два новых спортивных объекта: Центр волейбола и хоккейную площадку, — рассказал Колобков. — Всё идёт в плановом режиме: инфраструктура, логистика, транспортная доступность. Нет никаких сомнений, что эти крупные соревнования пройдут в Новосибирске на высоком уровне».

Как отметил Андрей Травников, Новосибирская область «к сожалению, за последние десятилетия не принимала таких крупных международных событий» и региону нужна помощь в методическом сопровождении со стороны Минспорта России.

«Очень много полезных вещей уже подсказаны, их мы можем своевременно учесть. Это касается и информационного сопровождения, транспортного обслуживания, требования к гостиницам — всё это мы будем изучать и приводить в соответствие с требованиями и регламентами», — уточнил губернатор сибирского региона.