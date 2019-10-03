Эрбиль, Ирак, , 08:44 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с послом Ирана в Ираке Ираджем Масджеди, об этом 3 октября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили последние политические события региона, в частности, отношения между Тегераном и Эрбилем. Дипломат выразил надежду на укрепление двусторонних отношений между курдской автономией и Исламской Республикой.

«Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с послом Ирана в Ираке Ираджем Масджеди. Я приветствовал его поддержку переговоров Эрбиля с Багдадом, которая должна привести к долгосрочному соглашению», — подчеркнул Барзани на своей странице в Twitter.

Напомним, отношения между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны остаются напряженными. Основной причиной противоречия остается нерешенный вопрос о принадлежности спорных территорий.

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