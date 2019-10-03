Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В Новосибирской области прошло заседание Общественного совета при министерстве образования региона, где обсуждались проблемы реализации молодёжной политики и кадровое обеспечение воспитательной деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выступая на заседании, министр образования области Сергей Федорчук сказал о важности эффективной работы с новосибирской молодежью.

«В настоящее время просто необходимо повышать уровень включённости молодежи в социальное, экономическое, общественно — политическое и культурное развитие Новосибирской области», — заявил Федорчук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Новосибирскстата, почти каждый седьмой россиянин (15% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и старше. Наиболее молодым является население Ямало-Ненецкого автономного округа, Чечни и Чукотского автономного округа. В Сибири лишь население Тувы можно считать молодым.

Тем временем новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что регионы с самыми высокими показателями демографического роста и высокой долей молодёжи в структуре населения являются потенциальным пассионарным резервом для массовых движений. По его словам, внимание государства к таким территориям должно быть постоянным и не ослабевающим.

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