Избербаш, Дагестан, , 08:40 — REGNUM Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы дагестанского города Избербаша завершила прием документов. На участие в конкурсе заявились 14 кандидатов, пишет «Молодежь Дагестана».

Новый мэр будет избран 8 октября на внеочередной сессии городского собрания депутатов путем открытого голосования. Так, среди кандидатов экс-депутат парламента Дагестана и бывший министр по земельным и имущественным отношениям Джапарбег Шамхалов и действующий глава города Магомед Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Исаков возглавил Избербаш в качестве исполняющего обязанности в декабре 2018 года. Он сменил на этом посту Абдулмеджида Сулейманова, который добровольно сложил с себя полномочия после 10 лет руководства городом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушёл в отставку мэр дагестанского Избербаша