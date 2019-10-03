Могадишо, , 08:33 — REGNUM Десять оппозиционных политических партий в Сомали объявили о формировании новой коалиции перед президентскими выборами, которые должны состояться в следующем году. Об этом сообщает ВВС Africa.

В коалицию «Форум национальных партий» вошли бывшие президенты Сомали — Хасан Шейх Мохамуд и Шейх Шариф Шейх Ахмед.

Представитель группы заявил, что политики будут работать вместе, чтобы решить текущие политические вопросы и проблемы в сфере безопасности, с которыми сталкивается страна.

Ожидается, что президент Мохамед Абдуллахи Фармаджо будет добиваться переизбрания на выборах в 2020 году.