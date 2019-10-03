Париж, , 08:26 — REGNUM Условия «созрели» для саммита президентов Франции, России, Украины и канцлера Германии по урегулированию украинского конфликта, сообщает французское внешнеполитическое ведомство.

«Конструктивная атмосфера дискуссий с участием России, Украины, ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и представителей Донбасса в рамках «контактной группы» в Белоруссии привела к значительному прогрессу в реализации Минских соглашений», — заявила официальный представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюлл.

«Сейчас созрели условия для предстоящей встречи в Париже глав государств и правительств «нормандского формата» с целью достижения прогресса в направлении прочного урегулирования конфликта на Украине», — добавила она.

Ранее украинская делегация провозгласила документ, касающийся будущей автономии региона Донбасс. Документ предусматривает особый статус Донбасса, а затем местные выборы, подтвержденные международными наблюдателями.

Франция приветствует достижение Украины в этой области, чему способствовали интенсивные переговоры, которые велись в последние недели в так называемом «нормандском формате».

Напомним, 1 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит, первоначально запланированный на сентябрь, состоится в «ближайшие несколько недель».

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