Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM В Нур-Султане планируют построить центр «Абай әлемі» («Мир Абая») в рамках празднования 175-летия поэта Абая Кунанбаева. Об этом заявил аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили 2 октября в пресс-службе главы государства.

В рамках празднования юбилеев писателей Сакена Сейфуллина, Беймбета Майлина и Ильяса Джансугурова планируется установить бронзовый памятник «Үш арыс» («Три опоры»).

Кульгинов также рассказал президенту о социально-экономической политике администрации, о благоустройстве города и мерах по развитию сферы ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля посол Казахстана в Египте Арман Исгалиев встретился с ректором университета «Аль-Азхар» Мухаммедом аль-Махрасауи. Стороны договорились об открытии центра Абая Кунанбаева и специальности «казахский язык».

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