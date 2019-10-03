Москва, , 08:13 — REGNUM Никакого «плана Б» по Минским соглашениям быть не может, а «формула Штайнмайера» уже является уступкой по сравнению с первоначальным текстом соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Плана «Б» быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно всё выстраиваться, — сказал Лавров в интервью Первому каналу. — Если уже быть конкретным, то формула Штайнмайера — это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений».

Как сообщало ИА REGNUM, «формула Штайнмайера», в рамках которой четко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже в октябре 2015 года.

На экстренном брифинге вечером 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера», и отметил, что местные выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления контроля над государственной границей.

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