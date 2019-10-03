Париж, 3 октября 2019, 08:10 — REGNUM Сообщения о запуске новой баллистической ракеты КНДР 2 октября в исключительную экономическую зону Японии очень тревожны, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
В МИД Франции подчеркнули, что подобный акт со стороны Северной Кореи не может способствовать возобновлению серьезных переговоров.
«Франция вновь осуждает эти неоднократные нападения, которые подрывают безопасность региона и представляют собой нарушения резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении ведомства.
Париж призывает КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности и отказаться от программ в области оружия массового уничтожения.
Как сообщало ИА REGNUM, КНДР успешно провели испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки 2 октября.
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