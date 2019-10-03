Красноярск, 3 октября 2019, 07:48 — REGNUM 16 кандидатур на должности мировых судей согласовало Законодательное собрание Красноярского края 3 октября на первом заседании открывшейся осенней сессии, сообщает пресс-служба законодательного органа.
С полномочиями на 5 лет были назначены следующие мировые судьи:
- Оксана Антонова — на судебный участок №99 в Минусинске и Минусинском районе;
- Ольга Воронова — на судебный участок №97 в Лесосибирске;
- Елена Коса — на судебный участок №17 в Бородино;
- Людмила Копытова — на судебный участок №59 в Ленинском районе Красноярска;
- Лариса Костюченко — на судебный участок №20 в Дивногорске;
- Лариса Мовчун — на судебный участок №52 в Кировском районе Красноярска;
- Андрей Сокольников — на судебный участок №51 в Кировском районе Красноярска;
- Наталья Селезнева — на судебный участок №148 в Кежемском районе;
- Алексей Симков — на судебный участок №156 в районе Талнах Норильска;
- Вадим Смолячков — на судебный участок №24 в Енисейске и Енисейском районе;
- Людмила Чанчикова — на судебный участок №100 в Минусинске и Минусинском районе;
- Надежда Герантиди — на судебный участок №69 в Октябрьском районе Красноярска;
- Наталья Карпович — на судебный участок №133 в Шушенском районе;
- Оксана Сайбель — на судебный участок №117 в Партизанском районе;
- Виктор Цитцер — на судебный участок №118 в Пировском районе.
С полномочиями на 3 года на судебный участок №35 в Ирбейском районе назначена мировой судья Татьяна Федоренко.
Напомним, 3 октября в столице региона открылась осенняя сессия Законодательного собрания Красноярского края.
В начале работы сессии были подтверждены полномочия новоизбранных в сентябре депутатов Марины Добровольской («Единая Россия») и Виталия Дроздова («Единая Россия») — им были вручены служебные удостоверения и депутатские значки.
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