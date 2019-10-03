Красноярск, , 07:48 — REGNUM 16 кандидатур на должности мировых судей согласовало Законодательное собрание Красноярского края 3 октября на первом заседании открывшейся осенней сессии, сообщает пресс-служба законодательного органа.

С полномочиями на 5 лет были назначены следующие мировые судьи:

Оксана Антонова — на судебный участок №99 в Минусинске и Минусинском районе;

Ольга Воронова — на судебный участок №97 в Лесосибирске;

Елена Коса — на судебный участок №17 в Бородино;

Людмила Копытова — на судебный участок №59 в Ленинском районе Красноярска;

Лариса Костюченко — на судебный участок №20 в Дивногорске;

Лариса Мовчун — на судебный участок №52 в Кировском районе Красноярска;

Андрей Сокольников — на судебный участок №51 в Кировском районе Красноярска;

Наталья Селезнева — на судебный участок №148 в Кежемском районе;

Алексей Симков — на судебный участок №156 в районе Талнах Норильска;

Вадим Смолячков — на судебный участок №24 в Енисейске и Енисейском районе;

Людмила Чанчикова — на судебный участок №100 в Минусинске и Минусинском районе;

Надежда Герантиди — на судебный участок №69 в Октябрьском районе Красноярска;

Наталья Карпович — на судебный участок №133 в Шушенском районе;

Оксана Сайбель — на судебный участок №117 в Партизанском районе;

Виктор Цитцер — на судебный участок №118 в Пировском районе.

С полномочиями на 3 года на судебный участок №35 в Ирбейском районе назначена мировой судья Татьяна Федоренко.

Напомним, 3 октября в столице региона открылась осенняя сессия Законодательного собрания Красноярского края.

В начале работы сессии были подтверждены полномочия новоизбранных в сентябре депутатов Марины Добровольской («Единая Россия») и Виталия Дроздова («Единая Россия») — им были вручены служебные удостоверения и депутатские значки.

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