Красноярск, , 07:45 — REGNUM Первое заседание осенней сессии Законодательного собрания Красноярского края началось в Красноярске 3 октября. Информация о начале работы размещена на сайте регионального парламента.

По сообщению спикера Дмитрия Свиридова, в повестке заседания находятся более 40 вопросов, в числе которых принятие проекта закона о корректировке бюджета края на 2019 год и «плановый период», а также утверждение кандидатуры нового председателя Счетной палаты края.

Свиридов предложил по примеру Государственной думы РФ начать заседание с Гимна России.

Напомним, 2 октября на заседании комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Красноярского края кандидатура Дмитрия Воропаева на пост председателя краевой Счетной палаты была единогласна поддержана членами комитета и предложена для утверждения на осенней сессии.

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