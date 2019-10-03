Джакарта, , 07:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо не намерен отказываться от реформ, необходимых для развития страны, несмотря на волну уличных протестов. Свою позицию глава Индонезии заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Индонезия является демократической страной, граждане которой могут высказывать свое мнение. Но главное — не допускать анархии, беспорядков и разрушений инфраструктуры», — заявил он.

Видодо подчеркнул, что реформы в стране продолжатся ради обеспечения развития в условиях глобального экономического спада и торговых войн. Он добавил, что порой протестные митинги проходят возле президентского дворца, и иногда участников протестных акций он приглашает для бесед.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент Индонезии Джоко Видодо попросил министров не принимать долгосрочных политических решений до 20 октября. Стратегическая политика страны будет выработана уже после вступления в должность нового правительства Индонезии.

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