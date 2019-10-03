Оренбург, , 07:09 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил Заксобранию кандидатуру Сергея Балыкина на пост первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства региона, сообщают СМИ.

На заседании, которое назначено на 16 октября, депутатский корпус должен согласовать эту кандидатуру. Стоит отметить, что Сергей Балыкин — чиновник из команды экс-главы региона Юрия Берга. Сейчас он исполняет обязанности первого вице-губернатора. О Балыкине отзываются как о грамотном и авторитетном чиновнике.

Добавим, Сергей Балыкинв1961 году в поселке Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия и трудовую деятельность начинал с агронома подсобного хозяйства. В 2000 — 2013 годах являлся главой Новосергиевского района.

С 6 мая 2013 года назначен на должность первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области.

В 2013 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.