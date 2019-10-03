Москва, , 06:51 — REGNUM Нельзя исключать возможность силового смещения президента Украины Владимира Зеленского, поскольку предпосылки для этого как минимум имеются, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

»Господин Сорос обижен: и на Коломойского обижен, и на всех. А господин Пинчук — кто-то будет отрицать, что это просто витрина Демпартии США? А Зеленский же не хочет туда? А куда он хочет-то? Он обижен? Обижен. А господин Коломойский давит на обоих? На обоих. А господин Ахметов там же? Денег будет как грязи на это дело», — заявил Куригнян.

По его словам, очередной госпереворот — это не только деньги Сороса, но еще и технологии, поэтому подобного рода вещи сразу «не варганятся». При этом есть западенцы на Украине, которых никуда не деть, и невозможно их игнорировать как фактор при принятии политических решений.

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«При голосовании они значат немного, а на улице они значат всё», — отметил Кургинян.

Напомним, что олигарх Игорь «Беня» Коломойский является фактически «создателем» президента Украины Владимира Зеленского. И есть ряд вышеперечисленных Кургиняном сил, которые как минимум имеют претензии к Коломойскому и его амбициям стать на Украине суперолигархом, наряду с силами в США, которые вступают в предвыборный период.