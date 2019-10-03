Южно-Курильск, , 06:40 — REGNUM Депутаты Южно-Курильского района Сахалинской области надумали увеличить число почётных граждан — за счёт включения в список самих себя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее было установлено, что ежегодно будет присваиваться звание «Почетный гражданин Южно-Курильского района» двум достойным жителям. Теперь же решение поменялось и список расширен аж до 17 человек. Правда, опять же временно, в 2020 году депутаты обещали вернуть всё обратно.

Кроме того, народные избранники установили, что единовременная выплата к званию, а это 17 тыс. рублей, теперь полагается пожизненно, в размере от 5 до 11 тыс. рублей. Платят её из местного бюджета.

В соцсетях тут же началось негативное обсуждение инициативы народных депутатов:

«Ощущение, что они собираются для того, чтобы подумать о своих зарплатах, о своей численности, о своей «почетности»

"Данное решение следует отменить как незаконное. Депутатам сложить полномочия»

«Эти люди, в большей массе, никому не известные, ничем не выдающиеся, вешают себе звания? Что они сделали для района такого, чтобы стать почётным гражданином? Может, мы не в курсе? Может, господа депутаты нас просветят? В районе есть действительно люди, кто заслуживает этого звания»

Обсуждение депутатами кандидатур продолжится в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Кузбассу Сергею Цивилёву присвоено звание почётного гражданина Нерюнгринского района Якутии, где он руководил компанией «Колмар».