Москва, , 06:26 — REGNUM Будущее Украины — по ту сторону её нынешнего президента Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Нужно думать, что будет там после Зеленского, потому что эти колоссальные надежды на Зеленского, эта истерика, эта пена, взбитая вокруг него, когда она осядет, что будет? Будет снова радикальный национализм, и нужно, чтобы были разумные национальные проукраинские прорусские силы. Будущее нашей политики на Украине — это после Зеленского, а не то, что будет при нем», — заявил эксперт.

Напомним, что Кургинян неоднократно предупреждал, что Зеленский был избран президентом Украины, как последняя надежда народа этой страны на возврат потребительского благополучия и прекращения конфликта в Донбассе. Но эти надежды рухнут рано или поздно.