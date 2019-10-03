Москва, , 06:24 — REGNUM Пока Польша и прочие страны, пострадавшие от бадеровцев терпят нынешнюю Украину, однако вечно это продолжаться не будет, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, пока Евросоюз и страны, входящие в него, поддерживают Украину финансово и политически, однако рано или поздно этому придет конец, как только в этом отпадет необходимость, и тогда ей будут выставлены все возможные счета.

«Это медленный процесс, вас еще будут поддерживать. Но когда он повернется в обратную сторону, он будет беспощаден, потому что весь этот бандеровский шабаш не простят. Мы знаем точно силы, которые это не простят, и вы их прекрасно знаете. И вы прекрасно понимаете, что они, сжав зубы терпят, но потом они вспомнят, кто в какое время приехал на Бабий Яр… Это будет в такой счет поставлено, что будете еще долго плакать», — заявил Кургинян, обращаясь к украинским экспертам.

Напомним, что Украина официально провозгласила своими героями нацистов бандеровцев, от которых пострадали евреи, поляки, русские и не признавшие их власти украинцы наряду с прочими народами во время Великой Отечественной войны. А историческая и национальная память, как известна, может тянуться через века и тысячелетия.