3 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Отсутствие диалога между Азербайджаном и Арменией, Россией и Грузией, наличие непризнанных, самопровозглашенных республик объективно тормозит создание кавказской общности. И открытое обсуждение конкретных проблем, может если и не решить их, то, по крайней мере, способствовать развитию экспертных дискуссий в информационном поле.

Мира Гасанова, , 06:21 — REGNUM



В Нальчике состоялся форум «Кавказский диалог — 2019», который является одной из главных научно-образовательных программ Фонда поддержки публичной дипломатии А.М. Горчакова. Ключевой темой круглых столов, деловых игр и открытых дискуссий, в которых принимали участие представители как кавказских государств, так и сопредельных стран и регионов, а также США, стали основные тенденции развития Кавказа.

Участники диалога обсудили с ведущими экспертами, государственными и общественными деятелями приоритеты внутренней и внешней политики стран кавказского региона, интересы внешних игроков на Кавказе, экономические проблемы и перспективы, возможные опорные точки сотрудничества, традиционные и новые риски безопасности, проблемы экстремизма и терроризма, особую роль публичной дипломатии и вопросы координации информационной политики. Следует отметить, что это одна из немногих программ, которая служит преодолению пассивности публичной дипломатии в кавказских государствах, чтобы стать противовесом деятельности западных фондов.

Кавказ исторически был клубком противоречий, который не всегда удавалось развязать центральной власти — имперским сюзеренам, будь то Российская, Османская или Персидская империи, и только в годы советской власти пришло некое умиротворение и спокойствие в регион. Однако с распадом СССР и возникновением новых независимых республик казалось бы позабытые территориальные споры и межэтнические конфликты разгорелись вновь, превратив Кавказ в театр военных действий. Но вот, наконец, государственным мужам в последние годы удалось добиться определенного спокойствия и стабильности в регионе, но все же периодически то тут, то там вспыхивают очередные территориальные споры, и вот здесь большая роль отводится публичной дипломатии, ее возможностям в достижении взаимопонимания и построении прочных дружеских отношений с соседями с учетом интересов собственной страны.

По мнению участника форума от Азербайджана, руководителя клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, такого рода площадки позволяют представителям экспертного сообщества соседних стран активно взаимодействовать друг с другом и даже на фоне ведущихся в регионе информационных войн, которые являются следствием политических процессов, участники имеют возможность переоценить некоторые процессы и донести до общественности своих стран уже иное их видение.

В рамках диалога ведущие эксперты из научно-исследовательских центров России, Турции, США, Евросоюза, журналисты, государственные и общественные деятели из стран Кавказского региона выступили на дискуссионных площадках нескольких секций — «Зарубежные игроки в Кавказском регионе», «Россия на Кавказе и Кавказ в России», «Внутренняя и внешняя политика стран Кавказского региона: Армении, Грузии, Азербайджана», «История и информационное пространство Кавказского региона». Особое место в дискуссиях было отведено нетрадиционной теме — растущей роли Китая в регионе. Все участники форума сошлись во мнении, что Кавказ после Центральной Азии представляет важность для Китая, став составной частью проекта «Один пояс — один путь», поскольку обеспечивает его выход на Черное море. Кавказ становится естественным звеном для реализации транспортных, энергетических и инвестиционных проектов Китая, обеспечивающим транзит грузов в направлении Запада.

Российские эксперты, исходя из геополитических реалий, делают акцент на формировании общего экономического и политического пространства в Кавкавзском регионе, понимая интерес внешних игроков, пытающихся сегментировать его, говорит Велизаде. Для России важно сохранить общность Кавказского дома. Диалог проходил на Северном Кавказе, в Нальчике, чтобы представители экспертного сообщества Южного Кавказа знали о происходящих процессах на Северном Кавказе и чувствовали взаимосвязанность со всем Кавказским регионом. Поэтому среди обсуждаемых тем, касающихся Большого Кавказа, особый акцент был сделан на информационном сопровождении, поскольку наблюдается сегментирование информационного пространства кавказских государств, недостаток ресурсов, освещающих общекавказские темы, что естественно сказывается и на восприятии общественностью этих республик происходящих процессов.

Часто непонимание в одной из государств сути событий в соседней стране негативно сказывается на всех политических и экономических процессах, проистекающих в регионе. Так, отсутствие диалога между Азербайджаном и Арменией, Россией и Грузией, наличие непризнанных, самопровозглашенных республик объективно тормозит создание кавказской общности. И открытое обсуждение на этой площадке конкретных проблем, может если и не решить их, то, по крайней мере, способствовать развитию экспертных дискуссий в информационном поле.

Другая важная тема — смещение экономической активности России в регионе в сторону Азербайджана на фоне свертывания интереса к сопредельным государствам. Как следствие, сокращение туристического потока из России в Грузию, что лишает грузинский бюджет стабильного поступления, пересмотр крупными российскими монополистами своего отношения к армянской экономике, в частности речь о южнокавказской железной дороге. В итоге россияне, в последние годы стабильно выбирающие Грузию в качестве места своего отдыха, меняют направление на Азербайджан.

Активизируется также железнодорожный проект Север-Юг, товарооборот между Россией и Азербайджаном за первое полугодие вырос на 25%. И особо стоит отметить, что впервые в развитии сотрудничества между Россией и Азербайджаном в военно-технической сфере появилась и военно-политическая составляющая. Это подтвердил визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Баку, в ходе которого обсуждались не только технические вопросы, но и политическое взаимодействие в сфере безопасности.

Все вышеперечисленное является новыми трендами кавказской политики и экспертное сообщество, естественно, должно фиксировать и говорить об этом. «Кавказский диалог» позволяет обозначить правильное представление об истинной картине происходящего на Кавказе, находить и показывать проблемы, которые существуют между соседними странами и использовать «мягкую силу» для их преодоления.