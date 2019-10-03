Казань, , 06:15 — REGNUM Вместо ушедшего в отставку Ахмеда Сыдака Догана, чей двухлетний срок полномочий завершился, пост генерального консула Турции, базирующегося в Казани, занял Исмет Эрикан. Фамилия нового генконсула стала известна из публикации на официальной странице ведомства в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из сообщения известно, что 2 октября приступивший к своим обязанностям Исмет Эрикан нанёс визит вежливости представителю МИД РФ в Казани Радику Вахитову.

Ахмет Садык Доган объявил о своём уходе ещё в июле 2019 года на встрече с журналистами. Он был 11-м консулом Турции в Казани.

Напомним, генконсульство было открыто в сентябре 1996 года. С декабря 2005 года ведомство переехало в новое здание, где и находится по сей день. В консульский округ входят, помимо Татарии, Башкирия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Самарская область. По данным генконсульства, на их территориях проживают порядка 7,4 тыс. граждан Турции.