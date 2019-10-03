Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Советник действующего вице-президента США Майка Пенса присутствовал во время разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что доступ к стенограмме переговоров появился у Пенса спустя несколько часов. По мнению газеты, Трамп неоднократно использовал своего вице-президента для оказания давления на Украину. В частности, якобы Трамп приказал Пенсу не посещать церемонию инаугурации Зеленского в мае 2019 года. С другой стороны, близкие к вице-президенту источники утверждают, что Пенс не знал о планах американского президента получить от Зеленского компрометирующей информации о Джо Байдене и его сыне.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября американская газета The Wall Street Journal выявила, что госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Источник газеты отмечал, что Белый дом из-за этой информации окажется еще сильнее вовлечен в расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

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