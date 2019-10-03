Лима, , 05:19 — REGNUM Постоянная комиссия Конгресса Перу намерена обратиться в Конституционный суд из-за решения президента страны Мартина Вискарры распустить парламент, сообщает пресс-служба законодательного органа на официальной странице в Twitter.

«Постоянная комиссия разрешила председателю Конгресса обратиться с жалобой в Конституционный суд», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса и назначил дату новых выборов. В ответ оппозиционные депутаты объявили об отстранения президента от власти. Однако вооруженные силы и полиция подтвердили свою преданность президенту страны.

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