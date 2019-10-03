Сочи, Краснодарский край, 3 октября 2019, 05:19 — REGNUM Военное сотрудничество со странами АСЕАН, Ближнего Востока и Индией развивается несмотря на противодействие со стороны США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Отвечая на вопрос о готовности Москвы расширять военное сотрудничество со странами Ближнего Востока, Лавров заявил, что предложения делались «всем странам Ближнего Востока».
Контракты с этими странами уже реализуются, готовятся новые, отметил министр.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индия собирается купить у России ЗРК С-400 «Триумф», контракт на поставку которых уже подписан. Американцы безуспешно пытаются отговорить Нью-Дели от сотрудничества с Москвой.
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