Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Расследование по делу компании Burisma, членом совета директоров которого являлся сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, было прекращено из-за «страха» перед Соединенными Штатами, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на слова бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Телеканал сообщает, что получил в свое распоряжение записи адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который в 2019 году встречался с Шокиным. По мнению Джулиани, Шокин получил летом 2015 года от американского посла Джеффри Пайетта указания, что к расследованию необходимо подходить «в белых перчатках». Сам Шокин якобы запрашивал информацию о Хантере Байдене, однако украинские власти не отвечали ему. После отстранения Шокина, новый генпрокурор украины просто закрыл дело и прекратил расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября американское агентство Associated Press сообщило о встречах спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с советником руководства компании Burisma Вадимом Пожарским. Однако агентство не располагает сведениями, обсуждали ли Волкер и Пожарский Хантера Байдена в ходе переговоров.

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